VÍDEO: ladrões armados invadem loja e roubam cerca de 30 celulares em São Carlos

Segundo informações da Polícia Militar, dois homens entraram na loja e anunciaram o assalto, na quarta (15). Eles levaram os funcionários para o fundo do comércio e exigiram os aparelhos. Assaltantes roubam 30 celulares de loja de São Carlos

Uma loja de celulares foi assaltada na quarta-feira (15), na Rua Nove de Julho, no Centro, em São Carlos (SP). Cerca de 30 aparelhos foram levados do estabelecimento. Imagens das câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Segundo informações da Polícia Militar, dois homens entraram na loja e anunciaram o assalto. Eles renderam os funcionários, os levaram para o fundo do comércio e exigiram os celulares.

Depois do roubo, a dupla fugiu. Aparelhos de várias marcas foram levados. A PM fez patrulhamento na região, mas ninguém foi encontrado.

Ladrões assaltam loja e roubam 30 celulares em São Carlos

Reprodução/Câmeras de segurança

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

Vito Califano