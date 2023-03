VÍDEO: Loja de ar condicionado de Araraquara é furtada quatro vezes em dois meses

Dupla entrou no comércio e roubou uma TV e fios de cobre em três minutos. Comércio na Vila São José em Araraquara é furtado pela quarta vez em dois meses

Uma câmera de segurança flagrou o furto de uma loja de ar condicionado no bairro São José, em Araraquara (SP), na madrugada desta sexta-feira (24). É a quarta vez que o comércio é assaltado em dois meses.

Nas imagens, dois homens chegam em um carro e vão até a cerca lateral da loja, por onde um deles sobe no telhado. O homem parece saber o que fazer e rapidamente consegue entrar na loja pelo forro do banheiro e abre a porta do estabelecimento para o comparsa entrar.

Em seguida, a dupla sai carregando uma TV e fios de cobre. A ação toda dura três minutos.

Segundo a proprietária, Érica Janaína da Silva, em fevereiro, a loja foi assaltada três vezes. O prejuízo total chega a R$ 10 mil.

Região do bairro São José concentra quase 29% dos furtos em Araraquara, segundo a Secretaria de Segurança Pública.

