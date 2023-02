VÍDEO: Maranhense filha de doméstica analfabeta e de lavrador é aprovada em medicina na UFRR

Jovem, que estudou a vida inteira em escolas públicas, compartilhou em suas redes sociais o momento em que soube da esperada conquista ao lado dos seus pais e de outros familiares. Sabrina da Silva Santos ao lado dos seus pais após ser aprovada em medicina

“Pequeno milagre”. Essa foi a definição dada pela maranhense Sabrina da Silva Santos, de 20 anos, à sua tão sonhada aprovação no curso de medicina na Universidade Federal de Roraima (UFRR).

Natural da cidade de Itinga do Maranhão, a 416 km de São Luís, a jovem, que estudou a vida inteira em escolas públicas, compartilhou em suas redes sociais o momento em que soube da esperada conquista ao lado dos seus pais e de outros familiares (veja abaixo).

Maranhense filha de lavrador e analfabeta é aprovada em medicina na UFRR

Abraçada com o pai João Pinheiro Santos, lavrador e pescador, e a mãe Maria de Fátima Nascimento da Silva, analfabeta e doméstica, a estudante não conseguiu conter as lágrimas ao ouvir a notícia do resultado por meio de uma rádio universitária. Também emocionada, a mãe da jovem se ajoelhou e levantou as mãos em agradecimento.

“Foi um momento indescritível, não tenho nem palavras para me expressar, um mix de emoções, de lembranças, passou um filme na minha cabeça de tudo o que eu vivi, de todos os choros. Foi a sensação mais feliz do mundo”, disse a jovem.

Trajetória até a aprovação

Em busca de melhores oportunidades e condições de estudo, Sabrina se mudou, aos 14 anos, de Itinga do Maranhão para São Luís. Na capital, ela passou a morar de favor com uma senhora que a acolheu como filha, dividindo a rotina de estudos com outras ocupações.

Durante esse período, Sabrina trabalhou como cabeleireira, design de sobrancelhas e também dava aulas de reforço. Apesar das dificuldades diárias, a estudante nunca deixou de sonhar em cursar medicina.

Sabrina é natural da cidade de Itinga do Maranhão

Sabrina conta que, quando estava em São Luís, seus pais não puderam lhe dar dinheiro por não terem condições financeiras, mas lhe deram algo melhor: apoio e amor. Mesmo após 16 resultados negativos, ela não desistiu e prestou novamente o vestibular para a UFRR, finalmente obtendo o “sim” que esperou por tanto tempo.

“Não foi fácil. Pelo contrário, foi muito difícil pois não é todo dia que um filho de baixa renda que estudou a vida toda em escola pública consegue romper a bolha a qual ele nasceu. Não é todo dia que um pai lavrador e uma mãe doméstica consegue ver um filho aprovado em medicina”, afirmou Sabrina.

