VÍDEO: menino ganha festa de aniversário com o tema ‘EPTV’ em Mococa

Davi Leite da Silva, de 6 anos, não perde um telejornal e é fã do repórter Rafael Castro, que enviou um recado especial para a comemoração, no domingo (5). Menino de Mococa ganhou festa de aniversário com tema EPTV

Um pequeno morador de Mococa (SP) ganhou uma festa de aniversário de 6 anos com o tema EPTV, emissora afiliada da TV Globo.

Na festa, a logomarca da EPTV estava por todo canto: nos docinhos, no bolo e até na parede atrás da mesa, em um painel. Também fizeram um microfone com o símbolo.

Menino de Mococa faz festa de aniversário com o tema ‘EPTV’

Admirador da EPTV

Davi Leite da Silva não perde uma edição dos telejornais. Assim que chega da escola já pede para a mãe ligar a televisão na EPTV e, quando não consegue assistir ao vivo, usa os aplicativos do celular para ver o que virou notícia na região.

“Eu sempre gostei de assistir jornal e aí, quando ele tinha uns 2 aninhos começou a tomar gosto também. Desde então não perde nada. Acho que hoje ele gosta mais que eu”, revelou a mãe da criança, Diva Leite da Silva.

Menino de Mococa ganhou festa de aniversário com tema EPTV

“A gente já fez aniversário de outros temas. Nesse eu fui perguntando sobre heróis, ele não queria. Aí perguntei ‘o que você gosta da televisão?’ e ele disse ‘EPTV’. Fiquei pensando em como fazer, aí uma amiga fotógrafa fez o banner e outra fez os enfeites”, explicou.

Repórter mandou recado

Davi gosta muito do repórter Rafael Castro, que ficou sabendo da paixão do garoto e enviou um recado à criança. Veja abaixo:

Repórter Rafael Castro manda mensagem para menino que é fã da EPTV em Mococa

O vídeo foi exibido pela mãe do garoto no dia do aniversário. Feliz, Davi pegou o microfone de enfeite e imitou o jornalista.

Menino de Mococa ganhou festa de aniversário com tema EPTV

