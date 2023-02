VÍDEO: morador filma sequência de descargas elétricas em Barrinha, SP

Imagens mostram série de clarões no céu de uma área rural onde o motorista estava. Um raio chegou a atingir um talhão de cana que pegou fogo; assista. Sequência de raios é filmada por morador de Barrinha, SP

Um morador de Barrinha (SP) registrou uma série de descargas elétricas durante a chuva que caiu na noite de segunda-feira (28). As imagens enviadas para a EPTV, afiliada da Rede Globo no interior, mostram uma série de clarões no céu.

Segundo o motorista Paulo Roberto Teixeira, o registro foi feito por volta das 21h. Mas o fenômeno teria começado antes, por volta das 20h, e durou até às 22h30. “Seria bom saber como isso acontece, pois nunca vi tantos raios”, comenta.

Clarão no céu em área rural durante chuva em Barrinha, SP

Paulo Roberto Teixeira

Teixeira trabalha de motorista em uma usina e gravou as imagens para a esposa quando estava próximo à uma área aberta em uma das fazendas de cana-de-açúcar da cidade.

Ele ainda conta que a chuva não chegou a ser forte, apenas alguns “chuviscos”. No entanto, a quantidade de raios chamou a atenção. “Foi bem estranho, pois foi por um longo período de tempo e um após o outro”, afirma.

Vittorio Ferla