VÍDEO: Moradores usam corda para resgatar mulher em enxurrada no Centro de Taubaté, SP

Força da água chamou atenção em rua alagada próxima ao mercado municipal. Moradores usam corda para resgatar mulher em enxurrada no Centro de Taubaté

Moradores usaram uma corda para resgatar uma mulher em meio a uma enxurrada que se formou na noite desta quinta-feira (23) na região central de Taubaté (veja cena acima). O temporal de pouco mais de uma hora alagou várias ruas, interditou oito casas e deixou 33 desalojados.

Um vídeo que circula nas redes sociais registrou o momento. As imagens mostram a mulher do outro lado de uma rua por onde passa uma grande e forte corrente de água. Ela conta com o auxílio de cinco homens, que usam uma corda.

Graças à ajuda, a vítima consegue atravessar a correnteza, atravessa a via e não se machuca. O caso aconteceu na Milton Câmara Leal, próximo ao Mercado Municipal.

Próximo desse ponto, uma outra mulher foi resgatada depois de ficar ilhada dentro do carro na Avenida Desembargador. As imagens mostram agentes da Polícia Militar com uma corda para resgatar a vítima, que não conseguia sair do carro sozinha (veja abaixo).

Mulher é resgatada em enxurrada após chuvas no Centro de Taubaté

Chuvas

Em pouco tempo de chuva, diversas ruas e avenidas de Taubaté ficaram totalmente alagadas no início da noite desta quinta-feira (23).

Avenida 9 de julho, na região central de Taubaté

De acordo a Defesa Civil, um pluviômetro instalado na base do órgão municipal, no bairro Jardim Sandra Maria, registou 70 milímetros de água em cerca de uma hora.

Já um pluviômetro do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), instalado em outro local do município, registrou 42 milímetros no mesmo período.

Segundo a prefeitura, os bairros mais atingidos pelo temporal foram:

Jardim Mourisco

Loteamento Vila Olímpia

Parque Três Marias

Jardim Gurilândia

Vila Marly

Chácara São Silvestre

Jardim Silvia Maria

Parque Paduan

Loteamento residencial Colinas

Jardim Ana Lucia

Jardim Bela Vista

Centro

Monte Belo

Parque Esperança

Jardim Maria Augusta

Jardim Do Sol

Adélia Afonso

Marlene Miranda

Jardim Ana Rosa

Terra Nova

Campos Elísios

Conjunto Habitacional Agua Quente

Parque São Luís

Barreiro

Jardim Baronesa

Jardim Julieta

Alto São Pedro

Piracanguagá

Imaculada Conceição

Itaim

Temporal causa estragos em Taubaté

Houve também registro de alagamentos na rodovia Presidente Dutra, próximo ao quilômetro 108. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a via totalmente congestionada por conta disso.

Ainda de acordo coma Defesa Civil, uma outra pessoa precisou ser resgatada. Foi um idoso de 85 anos, que aspirou água após enxurrada invadir sua casa. Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde pelo Corpo de Bombeiros e se encontra bem.

Um balanço da prefeitura aponta também que há desalojados. Confira os números:

33 pessoas desalojadas (26 adultos e sete crianças)

oito interdições em edificações

Temporal causa estragos em Taubaté

Por conta de alagamentos, algumas escolas municipais tiveram as aulas suspensas nesta sexta-feira (24). São elas:

Diácono José Ângelo Victal (Santa Luzia)

Professor José Ezequiel de Souza

Anna dos Reis Signorini (Sedes)

Emílio Amadei Berings (Marlene Miranda)

Professor João Quintanilha (Três Marias)

Professora Marília Pereira Valente (Sitio I)

A Prefeitura de Taubaté informou que convocou uma reunião de emergência às 9h desta sexta para discutir ações de enfrentamento às fortes chuvas.

Foram convocados os titulares das secretarias de Obras, Educação, Serviços Públicos, Mobilidade Urbana, Segurança, Defesa Civil, Meio Ambiente e Desenvolvimento Social.

Temporal causa estragos em Taubaté

