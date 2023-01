Vídeo mostra acidente entre moto e carro em cruzamento na Zona Sul de Natal

Motociclista foi atendido em estado grave para o Pronto-Socorro Clóvis Sarinho. Motorista do carro prestou depoimento na DEAV e foi liberado em sequência. Acidente envolveu carro e moto na Zona Sul

Um motociclista ficou gravemente ferido depois de colidir com um carro no cruzamento das avenidas Romualdo Galvão e Nascimento de Castro, na Zona Sul de Natal. O acidente aconteceu no fim da manhã desta terça-feira (31).

Câmeras de segurança da região flagraram o momento da colisão (veja vídeo acima).

As imagens mostram que o carro, que estava na Avenida Nascimento de Castro, tenta fazer uma conversão para a Romualdo Galvão. O veículo estava na via esquerda – a pista é de mão única e separada por um canteiro – e tenta entrar para a avenida no lado direito, cruzando toda duas faixas que ficam do outro lado do canteiro.

Neste momento, um motociclista que seguia direto na Avenida Nascimento de Castro colide com o carro.

Acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Nascimento de Castro e Romualdo Galvão em Natal

Reprodução

Segundo o Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE), o motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave para o Pronto-Socorro Clóvis Sarinho. A vítima estava sem nenhuma identificação.

De acordo com o CPRE, o motorista do carro permaneceu no local, fez o teste de bafômetro, que deu negativo, e prestou depoimento na Delegacia Especializada em Acidente de Veículos (DEAV), que vai investigar o caso. Em seguida, o motorista foi liberado.

