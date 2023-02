Vídeo mostra acidente que arremessou motociclista em avenida de Ribeirão Preto, SP

Moto foi atingida por um carro em alta velocidade na Avenida Dom Pedro I na madrugada de sábado (4). Homem de 26 anos foi socorrido em estado grave. Câmera registra acidente entre carro e moto e Avenida Dom Pedro I em Ribeirão Preto, SP

Imagens de câmera de segurança obtidas pela EPTV, afiliada da TV Globo, e divulgadas nesta segunda-feira (6) mostram o momento em que um carro atinge um motociclista na Avenida Dom Pedro I em Ribeirão Preto (SP). Com o impacto da batida, a vítima de 26 anos foi arremessada.

O vídeo mostra que a avenida estava com pouco movimento no momento do acidente, na madrugada de sábado (4).

Por volta da 1h30, a câmera registra o carro descendo a via em alta velocidade e atingindo o motociclista na altura do número 1248, de acordo com o boletim de ocorrência. Nas imagens, é possível ver faíscas após a colisão.

Faíscas após a colisão entre carro e moto na Avenida Dom Pedro I, em Ribeirão Preto (SP)

Circuito de Segurança

O motociclista, identificado como o garçom Alexandro da Mota Silva, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a Santa Casa, onde passou por cirurgia e está internado em coma.

De acordo com a família, até a última atualização desta matéria, o estado de saúde dele era grave.

A imagem não mostra o motorista parando para prestar socorro a vítima. Testemunhas disseram aos policiais que o carro estava em alta velocidade.

Um boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Civil investiga o caso.

Moto fica danificada após acidente em Ribeirão Preto

Arquivo Pessoal

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

valipomponi