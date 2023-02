Vídeo mostra adolescente sendo baleado pelas costas enquanto ia para escola na região sul de Palmas

Ele foi levado para o Hospital Geral de Palmas (HGP) em estado grave. Este é o mais recente caso de violência na região sul da capital. Vídeo mostra momento em que homem é assassinado no Taquari

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um adolescente de 16 anos foi baleado com dois tiros no setor Taquari, na região sul da capital, no início da manhã desta segunda-feira (13). Ele foi levado para o Hospital Geral de Palmas (HGP) em estado grave.

Nas imagens é possível ver o adolescente caminhando pela rua, quando dois criminosos se aproximam de moto. O homem que estava na garupa faz dois disparos pelas costas e o menor cai imediatamente.

O crime aconteceu por volta das 6h30 em uma rua na quadra T-33. Testemunhas contaram à TV Anhanguera que a vítima estava indo para a escola. A Polícia Militar relatou que ele não tinha passagens pela polícia.

A Polícia Militar esteve no local e contou à reportagem que o adolescente não tinha passagem pela polícia. A perícia esteve no local e encontrou as duas cápsulas disparadas contra o menor.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) informou que, o adolescente está na UTI do Hospital Geral de Palmas (HGP) sob cuidado das equipes multiprofissionais.

Momento em que adolescente foi baleado por criminosos

Este é o mais recente caso de violência na região sul de Palmas. No fim de semana três pessoas foram assassinadas a tiros em outros bairros com poucas horas de diferença. Duas vítimas eram um casal que estava andando de moto quando foi baleado.

Os casos estão sendo investigados pela polícia.

Vittorio Rienzo