Vídeo mostra adolescentes forçando portão para furtar bicicletas em prédio de Ribeirão Preto, SP

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram detidos em flagrante na madrugada desta sexta-feira (17) pela Polícia Militar durante um furto de bicicletas em um condomínio no bairro Jardim Botânico, zona Sul de Ribeirão Preto (SP).

As imagens das câmeras de segurança do prédio na Rua Severiano Amaro dos Santos (assista acima) mostram quando seis jovens forçam o portão da garagem, por volta de 0h30, e invadem o imóvel.

Em seguida, um dos ladrões sai com uma bicicleta. Quando o segundo ladrão desce a rampa levando outra bicicleta, percebe a aproximação da Polícia Militar e abandona o objeto para tentar fugir. Os outros quatro invasores correm e deixam a garagem, quando um policial começa a persegui-los.

A PM foi acionada pelo porteiro, e a equipe de patrulhamento mais próxima seguiu para o local.

Segundo a Polícia Militar, parte do grupo conseguiu fugir a pé em direção à Avenida Wladimir Meirelles. Dois jovens foram apreendidos — um na saída do condomínio e outro próximo a uma mata na avenida.

Uma das duas bicicletas alvos do grupo foi recuperada.

Após registro da ocorrência pela Central de Polícia Judiciária (CPJ), os adolescentes foram liberados aos pais por se tratar de ato infracional sem violência ou grave ameaça.

