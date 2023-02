Vídeo mostra agressão de policiais a foliões no carnaval de Natal; Comando da PM abre investigação

Comandante geral da PM disse que abriu procedimento administrativo para identificar os policiais e que eles serão afastados. Caso aconteceu no Polo Nossa Senhora da Apresentação. Vídeos mostram PMs agredindo foliões em festa de carnaval em Natal

Vídeos amadores mostraram policlais militares agredindo foliões no Polo Nossa Senhora da Apresentação, na Zona Norte de Natal, durante a terça-feira (21) de carnaval (veja acima). O caso aconteceu por volta das 22h30.

Em determinado momento do vídeo, é possível ver pessoas no chão sendo agredidas por um policial militar com cassetete.

Foliões e trabalhadores do local – que preferiram não se identificar – alegaram que os policiais militares passaram a ter um comportamento agressivo e intimidador no período final da festa e agrediram as pessoas sem motivo aparente (veja detalhes mais abaixo).

O comandante geral da Polícia Militar no RN, coronel Alarico Azevedo, disse que vai abrir procedimento administrativo para identificar os policiais envolvidos no caso e afastá-los.

Ele disse que a agressão a pessoas já caídas no chão “jamais, em hipótese alguma, é uma determinação da polícia”.

Vídeo mostra policiais militares agredindo foliões

“A polícia está para proteger. Nos nosssos cursos de capacitação, de formação, são passadas todas as diretrizes de conduta de um PM. Nós vimos essas imagens, determinamos a abertura de procedimento administrativo. Estamos identificando os policiais para afastá-los das ruas”, disse o coronel Alarico Azevedo.

Em nota, a PM confirmou que o comandante geral determinou “a abertura de procedimento administrativo, identificação dos responsáveis e afastamento das funções operacionais, garantindo o direito da ampla defesa e do contraditório”.

Foliões reclamam da conduta dos PMs

Foliões que participavam da festa de carnaval, que preferiram não se identificar, disseram que os policiais passaram a ter uma conduta diferente por volta das 22h.

“A polícia começou a transitar no meio da gente em duas filas. Depois, começaram abordar aleatoriamente as pessoas e, do nada, começaram a bater logo com o cacetete. Eu fiquei muito preocupado”, disse uma das pessoas que presenciaram a confusão.

Neste dia, os polos das Rocas, Beco da Lama e Redinha tiveram os shows cancelados por conta das chuvas. O Polo de Nossa Senhora da Apresentação foi liberado para o evento pelo Corpo de Bombeiros.

Pessoas da organização do evento – que também preferiram não se identificar – também alegaram que a conduta da PM mudou a partir de certo horário. Eles dizem que os policiais não queriam que a última banda tocasse e o evento encerrasse mais cedo, porque, diante da chuva, poderia interferir na atuação deles. Ficou acordado, então, que o último show teria 30 minutos a menos.

“Começou um comportamento diferente da polícia. Eles fizeram uma espécie de barreira na frente do palco e saíram se distribuindo por alguns locais e, por onde passavam, onde tinham pessoas que não gostavam da forma que eles chegavam, agressivos, eles começavam a bater nas pessoas. Quem reclamasse, apanhava”, disse um dos trabalhadores do local.

Ele disse que a polícia estava “batendo, intimidando, e, quem reclamasse, apanhava mais”.

