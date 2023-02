Vídeo mostra bombeiros da região de Ribeirão Preto em busca de vítima no Litoral Norte de SP

Ação ocorreu em área residencial atingida por deslizamento na região de Juquehy, em São Sebastião. Ao todo, 18 profissionais da corporação foram convocados após chuva devastadora. Bombeiros de Ribeirão Preto, SP, procuram morador desaparecido no Litoral Norte de SP

Um vídeo obtido pela EPTV, afiliada da TV Globo, mostra equipes do 9º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Ribeirão Preto (SP) em busca de um morador desaparecido na região do bairro Juquehy, em São Sebastião (SP), uma das áreas castigadas pela forte chuva no Litoral Norte do estado. (assista acima)

A ação ocorreu na manhã desta terça-feira (21), um dia após a corporação ser acionada para os trabalhos. (veja abaixo)

Nas imagens, é possível ver ao menos cinco profissionais em uma área residencial atingida pelo deslizamento de terra.

Eles são acompanhados por um bombeiro que aparece sentado no tronco de uma árvore, com o objetivo de monitorar o risco de novos deslizamentos.

Os profissionais são vistos com itens como baldes e picaretas. Eles foram guiados por um cão farejador até aquele ponto.

Convocação

Ao todo, 18 bombeiros do 9º Grupamento foram convocados para atuar nas áreas castigadas pela chuva. A corporação abrange 93 cidades. Dentre os 18, sete trabalham em Ribeirão Preto, enquanto o restante atua em São Carlos (SP) e Araraquara (SP), segundo o tenente Rafael Maia.

Bombeiros da região de Ribeirão Preto (SP) vão atuar em tragédia no Litoral paulista

Ronaldo Gomes/EPTV

Tragédia

Segundo último balanço do Governo de São Paulo (SP), divulgado na noite desta terça-feira, o temporal que atingiu o Litoral Norte paulista no último fim de semana deixou ao menos 46 mortos (45 em São Sebastião e um em Ubatuba) e 40 pessoas desaparecidas.

Além do trabalho de resgate, as equipes atuam para desobstruir o acesso por terra. Até as 20h16 desta terça, a situação das estradas na região era a seguinte:

Rio-Santos: o trecho até a Barra do Sahy está liberado. Entre os pontos interditados, há um ponto bloqueado totalmente na Praia Preta e outros nove com bloqueios parciais por causa de deslizamento de terra, entre eles, o trecho de Maresias.

Mogi Bertioga: segue completamente bloqueada, com previsão de ao menos dois meses para liberação.

Rodovia dos Tamoios (SP-99): principal rota alternativa entre o litoral norte de SP e São Paulo , está liberada.

Vídeo mostra ação de bombeiros da região de Ribeirão Preto, SP, no Litoral Norte paulista

Reprodução/9º Grupamento do Corpo de Bombeiros

