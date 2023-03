Vídeo mostra Canisso, baixista do Raimundos, interagir com público em último show antes de morrer

Novas fotos da apresentação, que aconteceu no sábado (11), em Santa Catarina, foram divulgadas pelo estabelecimento. José Henrique Campos Pereira morreu nesta segunda-feira aos 57 anos. Canisso interage com público em último show, feito em Rio do Sul (SC)

Um vídeo do baixista Canisso, do Raimundos, interagindo com o público em sua última apresentação antes de morrer, foi divulgado pela casa de shows de Rio do Sul, no Vale do Itajaí, na noite desta segunda-feira (13) (assista acima). Outras imagens foram compartilhadas.

José Henrique Campos Pereira, nome real do artista, participou da apresentação da banda catarinense Sigma, no sábado (11), no bar Tortuga Underground.

Segundo mensagens publicadas no perfil do músico no Facebook, ele sofreu uma queda decorrente de um desmaio e foi encaminhado para um hospital. O baixista morreu aos 57 anos, dois dias após o evento.

Canisso, baixista do Raimundos, morre aos 57 anos

Canisso em show em Rio do Sul (SC), no sábado (11)

Gabriel Costa/ Divulgação

Registro de Canisso no último show, no final de semana, em SC

Gabriel Costa/ Divulgação

Com mais de 35 anos de carreira, o grupo de Brasília lançou nove álbuns de estúdio e emplacou hits nos anos 90 como “Eu Quero Ver o Oco”, “Mulher de Fases” e “A Mais Pedida”.

A banda famosa por unir ritmos populares brasileiros com o peso do punk e do hardcore também ficou conhecida pelas letras irreverentes.

Foram duas fases principais do Raimundos: uma com o vocalista Rodolfo Abrantes (até 2001) e outra com o guitarrista Digão assumindo os vocais (a partir de 2001).

O último show de Canisso

Final de semana em SC

Ao g1, o proprietário do bar, Faiska Stone, disse que buscou José Henrique Campos Pereira, nome real do músico, na manhã de sábado (11), no aeroporto de Navegantes. O show aconteceu naquela noite.

Último show de Canisso, do Raimundos, foi em SC

Gabriel Costa/ Divulgação

“Ele estava super bem, carinhoso e brincalhão”, disse.

“Após o jantar, nos dirigimos ao nosso bar. Às 1h15 da madrugada de domingo, ele subiu ao palco. Brincou, se divertiu e o público compareceu de forma linda. Ele estava ótimo, muito bem mesmo, adorou o show e ficou atendendo o público, tirando fotos e dando autógrafos”, relatou.

Depois do show, a equipe do bar levou Canisso e o empresário de volta ao hotel, onde descansaram até as 15h de domingo (12), quando foram para o aeroporto.

“Viagem tranquila e de muito aprendizado. Ele era uma pessoa super inteligente e muito amável. Dividimos um prato de pão com moela e um refrigerante de laranja. É essa lembrança que vou guardar dele, de uma pessoa extremamente humilde”, destaca.

