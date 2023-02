Registro de savacu-de-coroa foi feito por observador em Florianópolis (SC). A capacidade de predação do savacu-de-coroa impressionou o passarinheiro.

Marcio Cunha

Recentemente, durante a quarta edição do ‘Vem Passarinhar Floripa’, promovido pelo Instituto Espaço Silvestre, o observador de aves e produtor audiovisual, Marcio Conrado Vereda Cunha, estava gravando cenas do encontro na lagoa Ponta das Canas em Florianópolis (SC), quando percebeu uma movimentação curiosa. Um savacu-de-coroa (Nyctanassa violácea) se aproximando de um caranguejo enorme.

“Estávamos produzindo os filmes do evento quando a ave apareceu em um ponto onde há uma pequena ponte que acessa a praia. Como eu já estava posicionado naquele local gravando outras espécies, ela não se intimidou com a minha presença, então foquei a câmera nela. O caranguejo vinha atravessando entre uma margem e outra, submerso por uns 20 centímetros de água. O savacu-de-coroa já o tinha visto, mas esperou ele chegar até a margem para iniciar o ataque. Começou com rápidas bicadas mirando as garras, mas o caranguejo resistia tentando voltar para a água e para dentro do mangue. O crustáceo foi cansando e sentindo as fortes bicadas do savacu, que em seguida o afastou da margem para uma parte rasa no meio da lagoa onde ficaria mais difícil dele escapar. Daí o savacu excluiu cuidadosamente as garras, as patas, perfurou a carcaça inúmeras vezes e a engoliu”, descreve o comunicador social.

Vídeo mostra caranguejo sendo devorado por ave aquática

Ele, que observa aves há 10 anos, já tinha tido a oportunidade de contemplar essa ave outras duas vezes, mas essa foi a primeira chance que ele teve de registrá-la. “Nunca tinha avistado uma ave predando um caranguejo tão grande. No início achei que ele conseguiria escapar quando tentou entrar no manguezal, mas não deu. Foi impressionante”, conta.

Segundo o biólogo e ornitólogo do Terra da Gente, Luciano Lima, não é por acaso que um dos nomes populares do savacu-de-coroa é socó-caranguejeiro. “Ele inclui na dieta uma grande quantidade de crustáceos como caranguejos e siris de diferentes espécies, mas é difícil vermos ele predando esses animais.

Esse vídeo está bem impressionante, porque além dele capturar o caranguejo, a presa é muito grande. O savacu-de-coroa mostra pra gente toda a técnica que ele utiliza para desmantelar o caranguejo e comer suas diferentes partes”, explica Luciano.

Marcio Cunha associou a paixão em aves ao trabalho.

Arquivo pessoal

Marcio, que é diretor do projeto de observação de aves ‘Birdcheckbrasil’, diz que a mudança de São Paulo (SP), onde estudou no Centro Universitário Belas Artes, para Florianópolis foi fundamental para ele mergulhar no ‘mundo das aves’. “Antes de me mudar para a capital catarinense, há cinco anos, as minhas passarinhadas eram por hobby e foi assim por muito tempo. Em Floripa fui conhecendo outros observadores e isso abriu a minha mente e me fez decidir criar o projeto, pois a observação de aves é ainda mais fascinante quando estamos juntos de amigos. Ela envolve fotografia, ciência, aventura, cultura, sociedade e educação, conclui.

