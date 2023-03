Vídeo mostra colisão que causou morte de motociclista na Avenida Francisco Junqueira em Ribeirão Preto

Flávio da Silva Araújo, de 23 anos, ia buscar mulher no trabalho quando foi atingido por automóvel. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Homem morre em cruzamento do Centro de Ribeirão Preto, SP

Imagens de uma câmera de segurança registraram a colisão que resultou na morte de um motociclista de 23 anos em Ribeirão Preto (SP) na quinta-feira (30).

No vídeo, é possível ver que o condutor, assim como os de outros veículos, está parado diante do semáforo na Avenida Francisco Junqueira.

Em um determinado momento, não é possível saber se o semáforo já estava aberto, mas ele sai antes e acaba atingido por um carro que seguia pela Rua Amador Bueno.

A vítima é Flávio da Silva Araújo, que estava a caminho do trabalho da mulher, para buscá-la, quando se envolveu no acidente.

Com o impacto, o jovem foi arremessado da moto e ficou inconsciente. Ele chegou a ser socorrido no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que fez manobras de reanimação por 20 minutos, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

O motorista do carro, de 37 anos, não se feriu. Segundo informações do boletim de ocorrência, ele disse que o semáforo estava no amarelo para ele e que ainda podia cruzar a avenida quando atingiu o motociclista.

O local foi vistoriado pela perícia, e as circunstâncias do acidente devem ser investigadas pela Polícia Civil.

