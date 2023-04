Vídeo mostra confusão entre torcedores da Ponte Preta antes de jogo decisivo contra o XV

Empurra-empurra ocorreu em um dos portões de acesso ao Estádio Moisés Lucarelli, pouco antes do duelo que vale o acesso à elite do Campeonato Paulista. Veja empurra-empurra entre torcedores da Ponte antes de jogo decisivo

Um vídeo recebido pela EPTV, afiliada da TV Globo, mostra um empurra-empurra entre torcedores da Ponte Preta na entrada do Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), no fim da tarde deste sábado (1°). A confusão ocorreu instantes antes do duelo com o XV de Piracicaba que vale o acesso à primeira divisão do Campeonato Paulista.

As imagens mostram grande concentração de torcedores em um dos portões de acesso ao estádio, quando começa a discussão. No vídeo, é possível ver que um torcedor chega a cair no chão. Em seguida, a Polícia Militar aparece e contém a briga. Assista acima.

Segundo a PM, a confusão ocorreu depois que algumas catracas de acesso apresentaram problemas técnicos, o que acarretou em um aumento da fila e irritação por parte dos torcedores.

A situação, no entanto, já havia sido controlada durante a publicação desta reportagem.

Mais de 15 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para a partida de volta da semifinal da Série A2. No primeiro jogo, em Piracicaba (SP), a Ponte abriu vantagem expressiva no confronto ao vencer por 3 a 0. Com isso, a Macaca pode perder por até dois gols de diferença em Campinas.

