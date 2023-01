Vídeo mostra criminosos empurrando caminhonete que acabaram de furtar após pane na bateria

Crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (31) em Miranorte. Dono está oferendo recompensa para localizar bem. Dois homens roubam caminhonete em Miranorte, região central do estado

A audácia de dois criminosos ao furtar uma caminhonete mesmo sem conseguir ligá-la foi registrada por câmeras de segurança em Miranorte, na região central do estado. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (31) e até uma recompensa está sendo oferecida para quem localizar o veículo.

O dono é o pecuarista Vitor Luiz Silva Tosta, de 27 anos. Ele contou ao g1 que a caminhonete estava com problema na bateria e ainda na reserva de combustível.

Nas imagens feitas por câmeras de segurança na rua em que mora, onde estava estacionado, é possível ver que a dupla até conseguiu dar a partida, mas logo o veículo falhou e eles precisaram empurrar. Mesmo assim, conseguiram levar a caminhonete por volta da 0h40.

“É muito triste. Acordei às 6h da manhã para trabalhar e quando não vi o veículo de trabalho quase não acreditei. Sentimento de impunidade e insegurança. Compramos esse caminhão em 2004, tenho muitas lembranças boas com ele. A perda financeira é grande, mas com certeza o prejuízo emocional é maior”, lamentou Vitor.

Ele registrou boletim de ocorrência logo após perceber o furto da caminhonete, na manhã desta terça-feira. Depois disso, recebeu informações de que depois da 1h, os criminosos teriam ficado sem combustível, e a caminhonete foi vista na saída para Barrolândia. Mas ele acredita que comparsas os ajudaram levando mais diesel.

Vitor está oferecendo uma recompensa de R$ 10 mil para quem encontrar a caminhonete ou dar informações sobre a localização.

A Polícia Civil informou que a equipe da 66ª Delegacia de Polícia está investigando o furto.

