Vídeo mostra destruição causada por incêndio em área florestal no Parque da Serra do Tabuleiro em SC

Fogo atinge parque estadual de conservação brasileira na Grande Florianópolis. Rodovia chegou a ser interditada. Incêndio atinge área florestal no Parque da Serra do Tabuleiro

Um incêndio de grandes proporções atinge o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro em Palhoça, na Grande Florianópolis, neste sábado (1º). Ao menos sete viaturas dos bombeiros deslocaram para o combate às chamas, que se espalham pela área florestal (veja no vídeo acima). Não há feridos.

Além de atingir a vegetação, o fogo também bloqueia a rodovia Evádio Paulo Broering, que liga a BR-101 à praia da Pinheira, devido à baixa visibilidade.

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro é atingido por incêndio em Palhoça

Corpo de Bombeiros/Reprodução

A fumaça também causa transtornos aos moradores na região. Não há previsão de controle do fogo, segundo bombeiros, que atuavam no local até às 17h.

