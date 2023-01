Vídeo mostra dupla encapuzada e com armas longas entrando em bar antes de 2 homens serem mortos a tiros em Campinas

Segundo a PM, criminosos efetuaram os disparos contra vítimas de 25 e 44 anos, que morreram no local. Ninguém foi preso. Câmeras de segurança flagram momento em que homens armados entram em bar de Campinas

Câmeras de segurança registraram o momento em que os apontados como responsáveis por executar dois homens em um bar no bairro Cidade Jardim, em Campinas (SP), na última sexta-feira (20), chegam ao local.

Pelas imagens, é possivel ver quando ao menos dois homens entram no estabelecimento encapuzados e portando armas longas, por volta das 16h10. Enquanto isso, clientes saem assustados (assista acima).

Segundo relatos colhidos pela Polícia Militar, as vítimas, de 25 e 44 anos, chegaram, fizeram pedidos e sentaram em uma mesa do bar.

Um veículo Toyota Corolla passou pelo estabelecimento e depois voltou, momento em que os homens encapuzados, com colete e armas longas desceram do veículo.

Segundo o relato, os clientes saíram correndo, um em direção ao banheiro e outro a cozinha do bar, e depois disso ele ouviu vários disparos. Logo em seguida, os atiradores entraram no carro e fugiram.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser acionadas, mas, quando chegaram, as vítimas já estavam mortas.

Nenhum suspeito havia sido localizado ou identificado até a publicação desta reportagem.

