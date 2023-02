Vídeo mostra entregador em moto sendo atropelado por carro em cruzamento de Franca, SP

Motociclista foi atingido por veículo entre a Rua Voluntário Jaime de Aguilar Barbosa e a Avenida Champagnat. Motorista fugiu sem prestar socorro, diz vítima. Polícia investiga. Entregador fica ferido ao ser atropelado por carro em Franca, SP

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra um motociclista sendo atropelado por um carro no cruzamento entre a Rua Voluntário Jaime de Aguilar Barbosa e a Avenida Champagnat, em Franca (SP). (assista acima)

A vítima, um entregador, foi atingida pelo veículo na noite de quarta-feira (1º). Pelas imagens é possível ver o momento em que o carro bate na traseira da moto. Logo depois, o motociclista cai no asfalto da rua e o carro vira em direção à avenida.

O entregador trabalhava no momento do acidente e foi socorrido com ferimentos na clavícula e no braço. À EPTV, afiliada da TV Globo, a vítima disse que o motorista fugiu sem prestar os primeiros socorros. O caso é investigado pela Polícia Civil, que tenta localizar o condutor do carro.

Motociclista foi atropelado por carro em Franca, SP, na quarta-feira (1º)

Reprodução/Câmera de segurança

Vito Califano