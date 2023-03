Vídeo mostra homem espancando motorista após acidente de trânsito em Pontal, SP; suspeito foi preso

Vítima de 59 anos foi internada em estado grave com traumatismo craniano. Homem de 37 anos disse que à polícia que “perdeu a cabeça” após ter carro atingido na traseira. Homem é preso depois de espancar motorista em Pontal, SP

Imagens obtidas pela EPTV, afiliada da TV Globo (veja acima), mostram um homem espancando um motorista de 59 anos após um acidente de trânsito em Pontal (SP), no fim de semana.

A vítima das agressões é Hermelino Souza Silva Neto, que foi internado em estado grave, com traumatismo craniano.

Investigado como autor das agressões, Anderson Oliveira da Silva, de 37 anos, foi preso em flagrante, teve a prisão convertida em preventiva e responde por lesão corporal grave na Polícia Civil.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Anderson até a última atualização desta notícia.

Agressões graves

As agressões ocorreram na noite do sábado (25), no bairro residencial Maria Joana Nobre dos Reis, onde o carro de Anderson teve a traseira atingida pelo automóvel de Hermelino na Rua Vicente Pena, segundo informações do boletim de ocorrência.

Testemunhas informaram à polícia que Hermelino aparentava estar embriagado e que, por causa da batida, Anderson passou a agredir violentamente o motorista.

Vídeos feitos por moradores e compartilhados nas redes sociais mostram Hermelino apanhando enquanto estava ferido no chão.

Em determinado momento, é possível ver o agressor chutando a cabeça do motorista. Mesmo com a vítima desmaiada e com uma mulher tentando impedi-lo de seguir com as agressões, o suspeito continua a dar chutes e bate a cabeça da vítima contra o asfalto.

Hermelino foi socorrido e levado a um hospital de Pontal. Segundo o boletim de ocorrência, ele sofreu traumatismo craniano, foi intubado e corre risco de morte. A família informou no domingo que o quadro dele era estável, porém grave.

De acordo com a Polícia Militar, Anderson disse que “perdeu a cabeça” por causa do acidente e que teve um ato de fúria ao agredir a vítima.

Ele foi levado à delegacia e recebeu voz de prisão em flagrante por lesão corporal de natureza grave, por causa do risco de morte da vítima. Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva pela Justiça.

Carro danificado do agressor após batida traseira em Pontal, SP

