Vídeo mostra homem levando carrinho de bebê furtado em Franca, SP; Veja

Imagens mostram suspeito com acessório que pertence a uma mulher que estava em consultório com filha de dois anos. Boletim de ocorrência foi registrado. Vídeo mostra homem levando carrinho de bebê furtado em Franca, SP

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem aparece levando um carrinho de bebê furtado em Franca (SP).

O objeto pertence a uma mulher que estava na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Paulistano na manhã de quarta-feira (8) e fez um boletim de ocorrência.

Em relato pelas redes sociais, a vítima afirmou que o carrinho, que tinha alimentos arrecadados para doações, foi levado quando ela entrou no consultório da UBS com a filha dela, de dois anos.

Até a última atualização desta matéria o carrinho não havia sido recuperado.

Homem foge com carrinho de bebê furtado em Franca (SP)

Circuito de segurança

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

pappa2200