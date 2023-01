Vídeo mostra jovem escalando caminhão baú em movimento na BR-153 em Araguaína

Prática perigosa está se tornando comum na cidade e Polícia Rodoviária Federal intensifica fiscalização na região. Flagrantes de jovens pegando ‘rabeira’ em caminhões são comuns na BR-153

Dois jovens foram flagrados se arriscando ao “pegar carona” na parte traseira de um caminhão na BR-153 em Araguaína, norte do Tocantins. O vídeo mostra o momento em que um dos homens escala o veículo em movimento. As imagens são impressionantes. (Veja o vídeo)

A cena perigosa é vista com frequência no perímetro urbano da rodovia em Araguaína. Outro vídeo feito no mesmo trecho mostra um rapaz em uma bicicleta segurando em um automóvel.

A carona ou brincadeira perigosa pode terminar em um grave acidente se a pessoa se desequilibrar e cair. Dependendo da velocidade que o veículo estiver, qualquer impacto pode causar lesões graves e até a morte de quem faz a manobra irresponsável.

Araguaína: Jovens se arriscam pendurados em caminhão em movimento

Reprodução/TV Anhanguera

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) diz que está intensificado a fiscalização nos pontos da rodovia onde os garotos costumam praticar esse tipo de ação. “Temos colocado viaturas ao longo do trecho do perímetro urbano. A gente sabe que é uma brincadeira perigos. Temos visto muitas vezes crianças e adolescente sob efeitos de entorpecentes fazendo essa práticas. Para eles é como se fosse uma brincadeira, mas a gente sabe o risco”, disse o policial Roberto Mendes.

A PRF informou que quando as crianças e adolescente são identificadas, os pais são chamados. A corporação diz que quando o motorista perceber que alguém está pegando carona na traseira do veículo é preciso chamar a polícia.

“Acione a PRF através do número 191 que vamos imediatamente deslocar uma viatura para tentar coibir essa prática”, informou Roberto Mendes.

Jovem flagrado segurando na traseira de caminhão na BR-153

Reprodução/TV Anhanguera

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

valipomponi