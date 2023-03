Vídeo mostra marronzinho com radar móvel escondido atrás de árvores em Ribeirão Preto, SP

Flagrante do monitoramento irregular foi feito na Avenida Costabile Romano, no bairro Ribeirania, zona Leste da cidade. Transerp diz que conduta do agente de trânsito será apurada. Agente da Transerp é flagrado com radar atrás de árvore em Ribeirão Preto, SP

Um vídeo feito por um morador de Ribeirão Preto (SP) flagrou um agente da Empresa de Trânsito e Transporte Urbano (Transerp) monitorando motoristas com um radar de velocidade, enquanto estava escondido através de árvores.

Nas imagens, o marronzinho, como os agentes de trânsito são popularmente chamados na cidade, aparece monitorando motos. É possível ouvir o barulho de um veículo passando, enquanto ele acompanha a trajetória usando o dispositivo. Em seguida, ele confere o equipamento e dá risada.

O flagrante ocorreu na Avenida Costabile Romano, no bairro Ribeirania, zona Leste de Ribeirão Preto.

Marronzinho com radar móvel se esconde atrás de árvores e monitora motoristas em Ribeirão Preto, SP

Reprodução/EPTV

Pode ou não pode?

Segundo o advogado Adhemar Padrão, especialista em trânsito, o agente deveria estar exposto e visível do outro lado da avenida, para que motoristas pudessem visualizá-lo.

O advogado explica que a conduta dele é de violação ao artigo 7º da resolução 798, expedida em 2020 pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). O artigo estabelece as regras do uso de radares portáteis para a fiscalização do excesso de velocidade.

O parágrafo 2º diz que o órgão ou a entidade com circunscrição sobre a via deve mapear e publicar em seu site a relação de trechos ou locais em que está apto a ser fiscalizado o excesso de velocidade por meio de radares.

Já o parágrafo 4º afirma que “medidores de velocidade do tipo portátil somente devem ser utilizados por autoridade de trânsito ou seu agente, no exercício regular de suas funções, devidamente uniformizados, em ações de fiscalização, não podendo haver obstrução da visibilidade, do equipamento e de seu operador, por placas, árvores, postes, passarelas, pontes, viadutos, marquises, ou qualquer outra forma que impeça a sua ostensividade.”

Em nota, a Transerp confirmou que o agente civil de trânsito exposto no vídeo é funcionário da entidade e disse que a conduta dele será apurada pela empresa.

Autuação pode ser contestada

Para Padrão, a conduta do marronzinho quebra a fé pública e permite ao motorista autuado contestar a punição.

“Com esse ato, ele acabou violando a fé pública que ele tem. Com isso, essa autuação era relativa e, agora, alguém que receber uma notificação em casa de que foi autuado neste ponto no dia de hoje ou até em outros dias, vai poder fazer uma oposição informando que foi nulo, porque o ato de fiscalizar criou um vício a partir do momento em que o agente se escondeu atrás dessa figueira”, diz o advogado.

Ainda segundo o advogado, os radares portáteis possuem GPS e mais elementos para identificar se o agente de trânsito estava no local certo.

