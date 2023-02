VÍdeo mostra momento em que adolescentes são roubadas por dupla em moto em Sumaré

Crime foi na Vila Flores e, segundo vítimas, três celulares foram levados. Ninguém foi preso. Câmeras de segurança flagram momento em que dupla assalta jovens

Imagens gravadas por uma câmera de segurança registraram o momento em que um grupo com quatro adolescentes foi ameaçado e roubado por uma dupla armada na Vila Flores, em Sumaré (SP). Ninguém ficou ferido e os suspeitos fugiram com três celulares, segundo as vítimas.

O crime ocorreu na Avenida do Ipê, por volta das 21h, e a dupla usou uma motocicleta durante a ação. As imagens mostram que um dos participantes ameaça as vítimas antes da entrega dos aparelhos.

Segundo a Polícia Militar, dois aparelhos foram recuperados em um terreno baldio, mas um não foi localizado até esta publicação. A corporação informou que um adolescente chegou a ser apreendido por suspeita de participação e levado até a delegacia, mas depois foi liberado por falta de provas.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Sumaré.

Câmeras de segurança flagram momento em que homens armados realizam assalto em Sumaré

Circuito interno de segurança

Vito Califano