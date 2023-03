Vídeo mostra momento em que avião faz pouso forçado no meio do rio, em Boa Vista

Imagens foram gravadas por uma passageira, que estava dentro da aeronave. Caso aconteceu no último sábado (25), na praia do banho Curupira, no Paraviana. Ninguém ficou ferido. Avião tem pane e piloto faz pouso forçado no rio; VÍDEO

O pouso forçado feito no rio por um avião bimotor foi registrado em vídeo por uma das passageiras. As imagens mostram quando o piloto decide pousar e a aeronave atinge a água (assista acima). O acidente foi em uma praia do rio Cauamé, região do bairro Paraviana, zona Leste de Boa Vista.

Do alto até tocar a água foi cerca de um minuto. O pouso forçado ocorreu no último sábado (25), por volta das 15h30, na região do banho Curupira. O piloto e outros quatro adultos estavam dentro do avião de pequeno porte. Ninguém se feriu.

No vídeo é possível ver o momento em que, antes do pouso, o piloto pergunta se os passageiros usam o cinto de segurança. Em seguida, a aeronave se aproxima da copa de algumas árvores próximas ao rio.

Segundos depois, o avião toca a água. Com o impacto, um dos passageiros grita.

“Tá de boa, tá de boa. Sem desespero, não tem desespero. Está de boa, tudo em paz”, diz o piloto logo após o pouso.

Avião pousou na praia do banho Curupira, na zona Leste de Boa Vista.

A aeronave decolou do Aeroporto Internacional de Boa Vista. Poucos minutos depois, o piloto repassou à torre de controle que havia sofrido uma pane em um dos motores, segundo o Corpo de Bombeiros.

Aos militares, o dono da aeronave, que também estava no voo, relatou que o motor do lado esquerdo havia sofrido a pane. Com isso, o piloto teve de fazer o pouso de emergência no rio.

A aterrissagem ocorreu de forma segura e uma equipe dos Bombeiros transportou as vítimas para a margem seca do rio Cauamé. Os tripulantes não se feriram e, por isso, não precisaram de atendimento médico.

O proprietário informou, ainda, que o caso foi repassado ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) para os procedimentos necessários.

O g1 tentou contato com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para saber se a aeronave estava em situação regular de voo, e aguarda o retorno.

Aeronave sofreu pane no motor e realizou pouso forçado em praia de Boa Vista.

