Vídeo mostra momento em que carro atinge bicicleta e mata bebê que ia para creche com mãe e irmã

Uma câmera de segurança registrou o momento da batida que causou a morte da bebê Ana Clara Oliveira de Souza na manhã desta terça-feira (7), em Santa Rosa do Tocantins. Ela e a irmã de dois anos estavam sendo levadas para creche de bicicleta pela mãe, quando foram atingidas por um carro.

O prefeito da cidade, Levi Teixeira (Solidariedade), relatou à TV Anhanguera que a motorista do carro é diretora da creche onde as crianças estudavam. A Polícia Militar disse que ela prestou socorro, levou as vítimas para unidade de saúde e depois saiu do local com medo de represálias dos parentes das vítimas.

O acidente aconteceu às 6h52 da manhã. No vídeo é possível ver o momento em que a mãe passa de bicicleta e começa a atravessar o cruzamento no centro da cidade.

O carro aparece nas imagens logo depois e atinge a bicicleta, arremessando a mãe e as crianças. Também é possível ver que o veículo passa por cima de uma das meninas.

Na sequência a motorista sai do carro, pega Ana Clara nos braços e corre a pé. A mãe fica desesperada e vai atrás levando a outra filha.

Bebê morreu após bicicleta ser atropelada

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou ao g1, em nota, que a motorista ainda não se apresentou à delegacia. O caso foi registrado e um inquérito foi aberto para apurar o acidente. A investigação será feita pela 98ª Delegacia de Polícia de Natividade.

A Prefeitura de Santa Rosa emitiu uma nota e o prefeito lamentou a morte. “Lamento o corrido e estou mobilizando as equipes do Cras para dar assistência a família. É um momento muito triste e estou extremamente sensibilizado. Santa Rosa do Tocantins está de luto nesse momento”, Levi Teixeira.

Momento em que bicicleta com mãe e filhas foi atingida por carro

