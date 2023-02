Vídeo mostra momento em que carro de luxo bate e derruba árvores em avenida na zona Sul de Ribeirão Preto, SP

Acidente foi registrado no domingo (19), na Avenida Professor João Fiúsa. Duas pessoas estavam no veículo e o trânsito precisou ser parcialmente bloqueado. Vídeo mostra carro que derrubou árvores na avenida em zona Sul de Ribeirão Preto, SP

Um vídeo divulgado nesta segunda-feira (20) mostra o momento em que um carro de luxo bateu contra duas palmeiras na Avenida Professor João Fiúsa, na zona Sul de Ribeirão Preto (SP).

O acidente aconteceu na tarde de domingo (19) e foi registrado por uma câmera de segurança.

Nas imagens é possível ver o momento em que o carro, um modelo BMW, desliza pelo asfalto e bate a lateral nas árvores no canteiro central. Em seguida, duas palmeiras tombam e por pouco não atingem um veículo que seguia atrás pela via.

Ainda é possível ver que um homem e uma mulher conseguem sair do carro e se desesperam. Pessoas que estavam próximo ao local se juntam, enquanto uma base-móvel da Polícia Militar estaciona.

As causas do acidente não foram informadas.

A Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto (Transerp) precisou interditar parte da avenida para o socorro e para a retirada do veículo.

