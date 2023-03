Vídeo mostra momento em que dupla invade e assalta agência dos Correios em Campinas; ação durou 1 minuto

Duas pessoas invadiram o setor de atendimento exclusivo para empresas, no Jardim Campos Elíseos. Câmeras flagraram momento. Veja momento em que agência dos Correios é assaltada em Campinas

Uma agência dos Correios em Campinas (SP) foi assaltada na noite desta quarta-feira (29). Vídeos de câmeras de segurança mostram que a ação durou cerca de um minuto. Assista acima.

Nas imagens, é possível ver que um veículo utilitário para em frente à agência, no bairro Jardim Campos Elíseos, dois homens descem e entram no local

Uma outra câmera, do lado interno, mostra a dupla pegando sacos com encomendas e indo embora. Segundo os Correios, foram levados em torno de 60 pacotes.

Os Correios informaram que a agência é especializada em atendimento para empresas e não movimenta dinheiro em espécie. A instituição também disse que não foi registrado nenhum ato violento durante o assalto e que o funcionamento da agência não foi prejudicado.

Por fim, garantiu que colabora com as investigações e que irá reforçar o esquema de segurança.

