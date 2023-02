Vídeo mostra momento em que homem é atingido por trem na Grande Natal

Acidente aconteceu na terça-feira (7) em Parnamirim. Homem sofre com deficiência auditiva e tem transtornos mentais. Ele sofreu traumatismo craniano encefálico e passou por cirurgia. Imagens mostram homem sendo atingido por trem; ele segue internado

Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que um homem de 57 anos com deficiência auditiva foi atingido por um trem ao tentar atravessar uma linha férrea na Avenida Dr. Luiz Antônio, em Parnamirim, na Grande Natal. O caso aconteceu na terça-feira (7).

O vídeo do momento da batida foi editado porque as imagens são fortes (veja acima). Nas imagens, é possível ver ainda um carro que desvia do homem para seguir pela avenida.

Testemunhas do acidente relataram que o homem não ouviu o apito do trem que se aproximava do local, na hora em que ele começou a travessia. Algumas pessoas também tentaram avisá-lo gritando, porém o homem tem apenas 5% da capacidade auditiva e não conseguiu perceber os avisos.

Ele foi atropelado e ficou com ferimentos por todo o corpo, como cortes na perna e na região da cabeça, sendo socorrido e levado pra o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal.

O hospital informou nesta quarta-feira (8) que o homem segue internado na UTI. Segundo o hospital, ele sofreu um traumatismo craniano encefálico e precisou passar por cirurgia. A família informou ao hospital que ele também sofre com transtornos mentais.

Reprodução/Inter TV Cabugi

Em nota, a Companhia Brasileira de Transportes Urbanos (CBTU) informou que “a transposição da linha férrea tanto por veículos, quanto por pedestres ou ciclistas só deve ser realizada utilizando-se das passagens de nível, sempre parando, olhando e escutando, conforme a legislação e as condutas de segurança na convivência com o sistema ferroviário”.

Ainda de acordo com a CBTU, os trens circulam com faróis acesos, acionamento intermitente da buzina e velocidade reduzida nos trechos de maior adensamento urbano.

Vittorio Ferla