Vídeo mostra momento em que homem é morto durante festa de carnaval em Porto Velho

Um homem desceu armado de um veículo e atirou mais de cinco vezes contra a vítima. Caso aconteceu neste fim de semana. Homem é executado a tiros durante carnaval em Porto Velho

Roberto Anderson Barreto Xavier, de 43 anos, foi morto a tiros de arma de fogo quando estava em frente a uma casa de festas durante um bloco de carnaval em Porto Velho. Ele foi assassinado na madrugada de domingo (26).

O crime aconteceu quando Roberto estava na rua José de Alencar com avenida Pinheiro Machado, no bairro Olaria, centro da capital.

No vídeo, é possível ver o momento em que o condutor de um carro passa pelo local em que Roberto Anderson está.

O condutor volta com o carro, em marcha ré, colide e empurra um carro preto que está estacionado. Em seguida, o suspeito desce e atira contra Roberto. O suspeito pelos disparos fugiu do local após cometer o crime e a vítima ficou caída no chão.

Algumas pessoas se aproximam dele e é possível ver que a vítima ainda está com vida, pois se movimenta. Dois homens, que presenciaram o crime, pegam Roberto e tentam levá-lo para um outro carro, na tentativa de socorrê-lo.

No boletim de ocorrência, é relatado que a vítima morreu no local do crime. A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Homicídios de Porto Velho, assumiu a investigação.

O crime

Testemunhas, no local do crime, disseram à Polícia Militar (PM) que Roberto estava em seu carro, na rua José de Alencar, em frente a uma casa noturna, quando um homem desceu armado de um outro veículo e atirou mais de cinco vezes contra a vítima.

A PM deu voz de prisão a um homem, que estava com a vítima, por tentar fugir com a arma de Roberto. Após audiência de custódia, ele foi liberado mediando a pagamento de fiança.

