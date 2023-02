Vídeo mostra momento em que homens atiram contra vereador de Cujubim, RO

Dois homens chegam em um moto e atiram diversas vezes contra o vereador Kenas do Mercado (MDB), de Cujubim (RO). Vítima morreu na hora. Homens atiraram diversas vezes contra vereador de RO

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que dois homens atiram diversas vezes contra o vereador Kenas do Mercado (MDB), de Cujubim (RO). A vítima estava em um bar no centro da cidade, na tarde de terça-feira (31) e morreu na hora.

No vídeo, é possível ver o momento em que dois homens chegam no local em uma moto e atiram contra Kenas Gomes de Souza Nogueira, de 49 anos (assista acima).

Em um outro vídeo, gravado pelo sistema de segurança de um posto de combustíveis, é possível ouvir mais de dez disparos de arma de fogo enquanto os funcionários do local correm para se esconder.

Ainda não se sabe quem são os autores do crime e qual a motivação, mas à Rede Amazônica, o delegado responsável pelo caso disse que os homens dispararam cerca de 19 vezes contra o vereador.

Vereador de Cujubim foi morto enquanto estava em bar

Luto

O prefeito de Cujubim (RO), João Becker, decretou luto oficial de 3 dias pela morte do vereador. Em uma nota, o prefeito destacou que Kenas era pioneiro da cidade e que também já trabalhou como secretário geral do poder executivo.

“Lamento profundamente o falecimento do vereador Kenas. Rogamos a Deus para que traga conforto a toda família e aos amigos neste momento de luto e de dor. Na Prefeitura de Cujubim decretamos luto oficial de três dias pelo falecimento do vereador”, diz a nota de pesar divulgada pelo prefeito João Becker.

Vereador Kenas foi morto com vários tiros em Cujubim, RO

