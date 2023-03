Vídeo mostra mulher sendo agredida por bandidos durante assalto em Jaboticabal, SP

Vítima foi prensada contra parede e derrubada em calçada no Jardim São Marcos. Dupla fugiu com bicicleta. Mulher é agredida e tem bicicleta roubada em Jaboticabal, SP

Imagens registradas por câmeras de segurança no Jardim São Marcos, em Jaboticabal (SP), mostram uma mulher sendo agredida por dois bandidos durante um assalto.

O crime ocorreu na segunda-feira (27/2), mas o vídeo só foi divulgado nesta quarta (1°/3). No registro é possível ver quando a vítima é surpreendida por um dos assaltantes na Rua João Batista da Rocha.

Ela voltava de bicicleta para casa, segundo informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo. Nesse momento, um dos homens desce de uma bicicleta e vai em direção à mulher, por volta das 12h.

À força, ele consegue arrancar a bicicleta da vítima. Enquanto isso, o comparsa pressiona ela contra uma parede e a derruba na calçada. Ambos fogem e abandonam a bicicleta utilizada por um deles na abordagem.

Devido às agressões, a mulher sofreu ferimentos em um dedo. A Polícia Civil identificou um dos suspeitos e foi até a casa dele, onde foram apreendidos entorpecentes.

O homem, porém, não estava no local. A polícia agora tenta localizá-lo e realiza diligências para identificar o segundo envolvido.

