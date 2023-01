Vídeo mostra mulher tentando afogar criança em piscina de condomínio no interior de SP

Mãe do garoto de 6 anos vítima da agressão, em Bauru (SP), registrou BO e diz esperar justiça; mulher diz que também foi agredida com soco no olho pelo irmão da suspeita e precisou passar por exame de corpo de delito. Vídeo mostra mulher tentando afogar criança em piscina de condomínio em Bauru

A mãe de um garoto de seis anos registrou um boletim de ocorrência denunciando uma tentativa de afogamento praticado por uma mulher contra seu filho, enquanto ele brincava com um amigo na piscina de um condomínio residencial em Bauru (SP).

O caso aconteceu no dia 15 de janeiro, mas as imagens das câmeras de segurança do condomínio que mostram o momento da agressão só foram divulgadas nesta semana.

Nas cenas, o menino de seis anos brinca com seu amigo na piscina até o momento em que a mulher se aproxima e, aparentemente sem motivação, afunda o garoto e coloca seu corpo em cima da criança, impedindo-a de respirar por alguns segundos. Logo após a agressão, os dois garotos deixam a piscina (veja no vídeo acima).

Câmera registrou momento em que mulher afoga criança em piscina de condomínio em Bauru

Reprodução

De acordo com Beatriz Santos, de 27 anos, mãe do garoto agredido, o filho foi ao condomínio onde mora um amiguinho para passar a noite e, no dia seguinte, brincar na piscina.

Segundo ela, as regras do condomínio permitem que menores de 12 anos, desde que convidados por um morador, utilizem a piscina.

LEIA TAMBÉM

Mães denunciam agressões e tortura contra crianças autistas em clínica particular no interior de SP

Mãe registra BO após filho denunciar agressão de pai de outra criança em parque de São Manuel

Criança de 3 anos é internada após suspeita de agressão cometida por padrasto e mãe em Bauru

A mãe da vítima diz que só ficou sabendo da agressão mais tarde, quando o filho relatou o que sofreu. Ela pediu para ver as imagens e funcionários do condomínio apontaram a suspeita da agressão como sendo uma mulher moradora do local.

Beatriz foi até o apartamento da suspeita para questionar o motivo da agressão. A assistente disse que a mulher justificou seu ato pelo fato de o garoto não ser morador do local e, por isso, não poderia estar na piscina.

Nesse momento, segundo Beatriz, o irmão da suspeita, que mora no mesmo apartamento, se irritou com os questionamentos e teria desferido um soco em seu olho.

Beatriz Santos, mãe do garoto

Arquivo pessoal

Após registrar o BO, Beatriz foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de corpo de delito para comprovar a agressão.

“Estou revoltada, é apenas uma criança que estava se divertindo. Espero que o caso seja investigado e espero punição”, disse a mãe do garoto.

Consultada, a Polícia Civil informou que todos os envolvidos já foram identificados e que um termo circunstanciado foi instaurado para apurar crime de maus tratos em relação à criança e a agressão à mãe.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vittorio Rienzo