Vídeo mostra ônibus saindo da pista após motorista ter mal súbito e estudante assumir direção em SP

Condutor de 51 anos passou mal ao volante e morreu. Veículo transportava 35 jovens de Pontal, SP, para Sertãozinho, SP. Jovens não ficaram feridos. Vídeo mostra ônibus após estudante de 17 anos assumir direção em Sertãozinho, SP

Imagens das câmeras de monitoramento da concessionária Entrevias mostram o momento em que um ônibus que levava estudantes de Pontal (SP) sai da rodovia em Sertãozinho (SP) e vai parar na pista marginal. O motorista que dirigia o veículo teve um mal súbito ao volante, e um jovem de 17 anos assumiu a direção.

O vídeo mostra o ônibus saindo da pista na quarta-feira (29). Ele atinge uma placa, atravessa o canteiro, derruba a cerca e para na marginal da Rodovia Armando de Sales Oliveira (SP-322).

O motorista, Claudemir de Araújo, de 51 anos, que trabalhava como funcionário terceirizado da Prefeitura de Pontal há menos de um ano, passou mal e morreu. O estudante Kaio Eduardo Ferreira estava em um dos bancos da frente, percebeu que havia alguma coisa errada e assumiu o volante.

“Eu estava olhando a pista, aí eu vi ele [motorista] caindo assim para o lado, soltou o volante e eu percebi que ele estava meio desacordado”, lembra Kaio.

Ônibus bateu em placa, saiu da pista e foi parar na via marginal de rodovia em Sertãozinho, SP

Segundo o jovem, o ônibus estava encostando na defensa do meio da pista. Foi quando ele teve a atitude de pegar o volante para evitar um acidente.

“Eu pensei: se for ali para o acostamento, não vai ser tão grave. O pessoal gritou muito perguntando o que tinha acontecido com o motorista. Todo mundo levantou na hora e foi bem tenso”, diz.

Kaio Eduardo Ferreira assumiu direção de ônibus escolar depois que motorista teve mal súbito em Sertãozinho, SP

O trecho da rodovia é movimentado e é caminho para quem viaja até Ribeirão Preto (SP) ou segue para o Distrito Industrial de Sertãozinho.

Depois que Kaio conseguiu parar o ônibus, os colegas Evelin Aguiar e Enzo Jacomini, de 17 anos, conseguiram acionar uma das saídas de emergência e ajudaram os colegas a sair do veículo. Ao todo, 35 jovens eram transportados até o Instituto Federal de Sertãozinho. Nenhum dos estudantes ficou ferido.

Ônibus conduzido por motorista que teve mal súbito em Sertãozinho, SP

Enzo considera que Kaio, que nunca havia dirigido um veículo na vida, foi um herói ao evitar uma tragédia ainda maior.

“Eu acho que foi um grande ato heroico, porque se ele não estivesse lá com a gente, poderia ter acontecido coisa muito pior, se ele não tivesse tomado essa atitude.”

Os jovens lamentaram a morte do motorista.

