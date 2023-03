Vídeo mostra policial salvando bebê de cinco dias engasgado com leite materno em Ribeirão Preto, SP

Pais levaram a criança até a base do Policiamento Rodoviário na Rodovia Anhanguera (SP-330). Após manobra, bebê foi levado a hospital e passa bem. Policial rodoviário salva bebê engasgado em Ribeirão Preto, SP

A Polícia Militar Rodoviária salvou um bebê de cinco dias de vida engasgado com leite materno na noite de sexta-feira (24) em Ribeirão Preto (SP).

Imagens feitas por câmeras de monitoramento da base do Policiamento Rodoviário na Rodovia Anhanguera (SP-330) mostram quando o casal chega desesperado em busca de socorro. Uma mulher carrega a criança nos braços e entrega ao policial que fazia o atendimento a outras pessoas.

O policial militar rodoviário realiza a manobra de Heimlich, com o bebê de bruços, para tentar desengasgá-lo. A família acompanha o socorro aflita.

Alguns instantes depois, o policial cessa a manobra e o bebê começa a se mexer.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o resgate das concessionárias Via Paulista e Entrevias foi acionado, e o bebê foi levado a um hospital em Ribeirão Preto.

De acordo com a polícia, a criança passou por atendimento médico, foi liberada e já está em casa com os pais.

