Vídeo mostra preso fugindo de delegacia no litoral de SP após agredir investigador; VEJA

Seis homens estavam presos no 5ºDP de Santos (SP). Apenas um conseguiu escapar, dos outros quatro, dois foram mortos, dois feridos e um permaneceu na cela. Vídeo mostra momento em que preso escala portão de delegacia, pula o muro e foge

A fuga de um dos criminosos do 5º DP de Santos, no litoral de São Paulo, foi registrada por câmeras de monitoramento. Apenas um homem conseguiu escapar da cela, onde estavam seis detentos. Dos demais presos, dois foram mortos, dois feridos e um permaneceu em cárcere. (Veja o vídeo acima)

O g1 teve acesso as imagens nesta quarta-feira (22) e é possível ver o momento em que o criminoso escala o portão da delegacia, pula o muro e sai correndo pela calçada. A fuga aconteceu na terça-feira (21), por volta das 13h. Os dois presos que foram baleados enquanto escapavam foram capturados e socorridos ao hospital Santa Casa de Santos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o movimento de fuga dos presos ocorreu assim que um investigador abriu a cela onde eles estavam – a reportagem não foi informada sobre o motivo da abertura da porta. Sabe-se, no entanto, que os criminosos golpearam a cabeça do policial e correrem.

Mesmo tendo sido agredido, o investigador conseguiu atirar contra quatro dos cinco bandidos. O agente foi socorrido, recebeu cuidados médicos e foi liberado.

A identidade dos criminosos mortos não foi informada. O caso foi registrado na própria delegacia e seguirá sob investigação.

