Vídeo mostra projeto de nova ponte que será construída entre Natal e São Gonçalo do Amarante; veja

Um vídeo produzido por uma empresa de engenharia e divulgado pela prefeitura de São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, mostra o projeto da nova ponte que será construída entre a região de Uruaçu e a Zona Oeste da capital potiguar.

O prefeito da cidade, Eraldo Paiva (PT), anunciou nesta sexta-feira (10) que a licitação para a obra, orçada inicialmente em R$ 48 milhões, será lançada na próxima segunda-feira (13). De acordo com ele, os recursos já estão assegurados com a Caixa Econômica Federal.

A ponte terá cerca de 400 metros de comprimento e 10 metros de largura e será construída no ponto mais estreito da travessia sobre o Rio Jundiaí, afluente do Rio Potengi. A ideia é permitir a ligação do Monumento aos Santos Mártires, em São Gonçalo do Amarante, ao Km 6 e ao bairro Quintas, em Natal.

O vídeo divulgado pela prefeitura mostra o início da ponte em uma rotatória que também será implantada no lado de Natal, na BR-226, no trecho em que a via também é denominada Avenida Presidente Ranieri Mazzili.

A ponte acabará diretamente em uma estrada que dará acesso à capela dos mártires de Uruaçu, bem como a outras regiões do município.

Segundo a prefeitura, depois da publicação do edital, a previsão a sessão de abertura das propostas das empresas interessadas ocorra em 30 dias. O município não informou prazo para início e conclusão da obra.

