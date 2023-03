Vídeo mostra queda de van desgovernada em córrego na zona Oeste de Ribeirão Preto, SP

Imagens divulgadas nesta terça-feira (14) mostram acidente em cruzamento da Avenida Antônio e Helena Zerrener. Ninguém ficou ferido. Van desgovernada e de ré desce rua e caiu em córrego em Ribeirão Preto, SP

Imagens feitas por câmeras de segurança e divulgadas nesta terça-feira (14) mostram o momento em que uma van de uma empresa caiu dentro de um córrego na zona Oeste de Ribeirão Preto (SP).

O acidente aconteceu no domingo (12), na esquina da Rua Vinte e Um de Abril com a Avenida Antônio e Helena Zerrener.

O vídeo mostra quando o motorista da van vira e segue lentamente pela Rua Vinte e Um de Abril. Instantes depois, o veículo desce desgovernado pela mesma via e de ré. Ele bate contra um carro parado e ultrapassa a avenida até cair no córrego.

Van desgovernada caiu em córrego na zona Oeste de Ribeirão Preto, SP

As imagens ainda mostram um homem, que seria o motorista, correndo atrás da van. Ninguém ficou ferido.

Procurada nesta terça-feira, a empresa responsável pela van disse que o motorista não tinha autorização para usar o veículo no domingo.

A empresa também informou que vai assumir os danos causados no carro estacionado atingido pela van.

Vito Califano