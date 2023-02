Vídeo mostra resgate de gambá que se escondeu dentro de caixa eletrônico em SC; VÍDEO

Animal não conseguia sair e precisou se retirado por uma entidade especializada. Caso aconteceu em Araranguá. Gambá que se escondeu dentro de caixa eletrônico em SC

Equipes da EducaMar Brasil, que atua com cuidados de animais silvestres, precisou fazer um resgate inusitado em Araranguá, no Sul catarinense. Um gambá foi encontrado escondido dentro da lixeira de um caixa eletrônico. Preso no equipamento, o animal não conseguia sair.

A ação aconteceu na última quinta-feira (16) e chamou a atenção para a presença de espécies silvestres cada vez maior no meio urbano, muito em função da expansão humana nas áreas nativas e a degradação.

A EducaMar foi acionada após os funcionários do banco não conseguirem apoio imediato das entidades responsáveis por resgates do tipo.

Gambá preso em caixa eletrônico em Araranguá

“Nossa instituição atua com o resgate de fauna marinha. Entretanto, solicitaram ajuda para remover o animal que estava responsivo e acuado, escondido dentro do caixa eletrônico. Foi um resgate muito emocionante e inusitado”, relatou a bióloga Suelen Santos, da EducaMar.

Após ser retirado do caixa eletrônico, o gambá foi colocado em uma caixa transportadora e levado para um local seguro e longe do centro urbano, já em seu habitat natural.

