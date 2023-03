VÍDEO mostra salas de unidade de saúde alagadas durante chuva em Araraquara

Um problema estrutural foi identificado no telhado da unidade, o que provoca os transtornos aos funcionários e pacientes do local. Chuva em Araraquara alaga e provoca transtornos na USF do Jardim Marivan

Um vídeo enviado por um funcionário da Unidade de Saúde da Família (USF) Adolfo Leo, do Jardim Marivan, em Araraquara (SP), mostra as salas alagadas e água escorrendo pelas paredes do prédio.

A situação causa transtornos para funcionários e pacientes da unidade. A prefeitura informou que um serviço de engenharia será contratado para solucionar o problema.

A gravação, que foi feita por Giancarlo Campos Reis no dia 23 de março, mostra a água escorrendo na parede de uma das salas da USF. Além disso, o teto do local tem infiltrações.

Teto da USF do Jardim Marvilan em Araraquara após chuva

Nele, é possível ver também a situação da farmácia da unidade. Toda vez os funcionários têm que desencostar as prateleiras com medicamentos da parede para não perder os remédios.

O vídeo mostra também a água da chuva escorrendo em fios que ficam dentro de uma caixa no teto da USF.

Água da chuva escorre em fios da USF do Jardim Marvilan em Araraquara

O que diz a Secretaria de Saúde

Segundo a Secretaria de Saúde de Araraquara, no telhado da Unidade de Saúde da Família, um problema estrutural foi identificado, o que provoca os alagamentos nos dias de chuva.

Além disso, um serviço de engenharia já está em processo de contratação para solucionar o problema do local.

Unidade de Saúde da Família Adolfo Leo, que fica no Jardim Marivan, em Araraquara

