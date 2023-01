Vídeo mostra sequência de raios no céu do Alto Oeste potiguar

Imagem foi registrada no início da noite de sexta-feira (27) em Pau dos Ferros. Veja orientações para prevenir acidentes. Vídeo mostra raios no céu do Alto Oeste potiguar

Um vídeo de um minuto gravado pela equipe do g1 mostra vários raios em sequência, visto nos céus a partir da cidade de Pau dos Ferros, no Alto Oeste potiguar, na noite de sexta-feira (27). Veja acima.

Moradores da cidade assistiram a uma sequência de relâmpagos que durou vários minutos, até que uma chuva caiu sobre o município.

Os equipamentos meteorológicos da Empresa de Pesquisas Agropecuárias do Rio Grande do Norte (Emparn) não registraram nenhum volume de água.

Já o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) registrou apenas 0,8 mm de água.

Apesar disso, os maiores volumes de chuva registrados pela Emparn, no estado, entre às 7h de sexta-feira (27) e 7h deste sábado (28) foram em cidades próximas a Pau dos Ferros, no Alto Oeste: Taboleiro Grande (26 mm), Martins (19 mm), Luís Gomes (14,2 mm) e Paraú (8,8 mm).

Raios sem trovões

Chamou a atenção, o fato de os raios não provocarem trovões na região. Sobre o assunto, o meteorologista Gilmar Bristot, da Emparn, explica que isso pode ocorrer quando os raios produzidos por determinada nuvem não têm capacidade de causar uma grande movimentação de ar.

“Você tem o movimento interno vertical das nuvens, das gotículas, dentro da nuvem, em um sobe e desce, que causa essa geração de energia. Mas, nesse caso há o descarregamento dessa energia de forma a causar só o clarão. O trovão é exatamente quando há a descarga elétrica em direção ao solo, um deslocamento muito intenso, que causa o barulho. Mas pode haver casos de não ter esse grande deslocamento do ar, de faltar algo nessa nuvem que cause uma descarga (elétrica) mais intensa”, explica.

Raio visto em Pau dos Ferros, no interior do Rio Grande do Norte.

Reprodução

Segundo levantamento divulgado pela Cosern, mais de 50 mil raios atingiram o estado no ano passado.

Em abril de 2022, um raio chegou a matar animais na zona rural de Pau dos Ferros. Caso semelhante também foi registrado em Rodolfo Fernandes, na mesma região.

Em março, em Caraúbas, também no Alto Oeste, um motociclista morreu após ser atingido por um raio.

Confira as orientações de segurança divulgadas pela Cosern:

Ao ar livre, sempre mantenha uma distância segura da rede elétrica, independente se estiver chovendo ou não;

Recomenda-se ficar dentro de casa ou em local abrigado durante a chuva;

Não instale, desligue ou remova antenas se estiver chovendo. Se sua antena cair sobre a rede ou próximo a ela, nunca tente segurá-la ou recuperá-la;

Desconecte das tomadas, com segurança e sempre pelo plug, os aparelhos eletrônicos que não estiverem sendo usados;

Caso encontre um fio caído, jamais se aproxime e ligue imediatamente para o 116 da Neoenergia Cosern.

Não pratique atividades de agropecuária ao ar livre durante tempestades pois esta é a circunstância mais vulnerável durante uma tempestade com raios;

Afaste-se de carros e tratores e não ande de moto, bicicletas nem fique ao lado de transportes em geral;

Evite ficar em lugares abertos como praias, campos de futebol, embaixo de árvores ou perto de cercas;

Evite tocar em objetos que conduzem eletricidades, tais como celular conectado ao carregador, telefone com fio e objetos metálicos grandes;

Não se abrigue em locais abertos como sacadas, varandas, toldos, deques etc.

Opção segura de abrigo, caso esteja na rua: busque um veículo fechado e fique dentro dele, com as portas e janelas fechadas, sem encostar-se à lataria até a tempestade passar.

Vittorio Ferla