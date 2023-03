VÍDEO: moto é ‘engolida’ após galeria de água se romper e abrir buraco em Rio Claro

Veículo foi retirado com um guindaste na manhã desta segunda (13). Motociclista não se feriu. Moto cai em buraco de adutora em Rio Claro e é retirada por guindaste

Uma moto foi engolida por uma galeria de água que estourou, na Avenida 42, no bairro Alto do Santana, em Rio Claro (SP), na manhã desta segunda-feira (13). O motociclista não se feriu.

O rompimento da linha de água abriu um buraco no asfalto e a moto ficou completamente submersa. O veículo foi retirado com a ajuda de um guincho (veja vídeo acima).

O Departamento Autônomo de Água e Esgoto (Daae) retirou o veículo e iniciou o reparo da rede de água. O motociclista disse que estava bem e recusou atendimento médico. Ele acompanhou a retirada da moto.

Outra adutora se rompeu na avenida Ápia com a Rua 4, no Residencial dos Bosques.

Por conta do reparo das galerias de água, pode faltar água, nesta segunda, nos bairros Wenzel, Parque Universitário, Vila BNH, Jardim Olinda e Alto do Santana, Jardim Paulista I, Jardim das Palmeiras, Jardim Brasília, Terra Nova, Guanabara, Jardim das Nações e Estrada dos Costas.

No sábado, cerca de 60% da cidade passou o dia sem abastecimento de água devido a um problema elétrica na Estação de Tratamento 2 (ETA2).

O Daae informou que a água pode voltar esbranquiçada, por causa de microbolhas, mas esse efeito não afeta a sua qualidade. Mas, caso a água fique escura, é preciso comunicar o departamento de água pelo telefone 0800-505-5200.

