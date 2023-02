VÍDEO: motoboy tem moto roubada enquanto fazia entrega em Porto Velho

Uma câmera de segurança captou o instante em que o motoboy é rendido enquanto trabalhava. Até o momento ninguém foi preso. Motoboy é assaltado enquanto fazia entrega em Porto Velho

Um entregador teve a motocicleta e o capacete roubados enquanto fazia uma entrega em Porto Velho. Caso aconteceu no início desta semana. No vídeo acima é possível observar a ação dos dois criminosos.

Os homens chegam em uma bicicleta e o passageiro desce da bike com uma arma em punho, apontada para o entregador. Na sequência, os criminosos rendem a vítima, sobem na motocicleta e fogem.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e momentos depois a moto foi encontrada, mas os suspeitos não foram localizados. Até o momento ninguém foi preso.

Motoboy tem moto roubada enquanto fazia entrega em Porto Velho

Reprodução

Vittorio Rienzo