VÍDEO: motociclista cruza faixa exclusiva de ônibus e é atingido em cheio em Campinas

Manobra irregular que causou colisão na Avenida Ruy Rodriguez foi flagrada por câmeras de segurança na tarde desta sexta-feira (17). Manobra irregular provoca acidente com motociclista em Campinas

Um motociclista de 25 anos foi atingido por um ônibus do transporte público enquanto atravessava um corredor exclusivo na Avenida Ruy Rodriguez, em Campinas (SP), no fim da tarde desta sexta-feira (17). Câmeras de segurança registraram o acidente (assista acima).

Segundo a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), a vítima foi encaminhada ao Hospital PUC-Campinas. O estado de saúde não foi informado.

LEIA TAMBÉM

Idoso é atropelado por ônibus no Centro de Campinas

Já os passageiros do ônibus não se feriram e foram transferidos para outro veículo.

“As circunstâncias do acidente são apuradas pela Polícia Civil e acompanhadas pela Emdec para embasar, a longo prazo, ações de segurança viária. A Emdec também acompanhará os desdobramentos da apuração interna instaurada pela empresa responsável pela operação da linha”, disse a Emdec.

Motociclista é atingido por ônibus após manobra irregular em Campinas

Reprodução/EPTV

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Mata