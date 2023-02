VÍDEO: Motociclista é atingido por carro ao tentar fazer conversão probida no Centro de Botucatu

Acidente ocorreu no cruzamento da Rua João Passos com a Praça do Bosque. Vítima, de 31 anos, foi encaminhada para o Pronto Socorro do Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Estadual Paulista (Unesp). Motociclista tem fratura exposta após ser atingido por carro no Centro de Botucatu

Um motociclista sofreu uma fratura exposta na perna após ser atingido por um carro na Rua João Passos no Centro de Botucatu (SP), na madrugada deste domingo (26). O acidente foi flagrado por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver que o motociclista transita na via, que é de mão única, quando decide realizar uma conversão proibida. Ao tentar fazer o retorno, um carro, que seguia em alta velocidade atinge-o (Assista acima).

Com o impacto, o homem e a motocicleta são arremessados por alguns metros. O carro envolvido no acidente chega a bater em outros dois veículos que estão estacionados.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 31 anos, sofreu uma fratura exposta na perna esquerda. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Pronto Socorro do Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

O motorista do carro não sofreu ferimentos.

