VÍDEO: motociclista é flagrado praticamente deitado em cima de moto na SP-310 entre São Carlos e Ibaté

Condutor pilotava veículo na Rodovia Washington Luís na manhã deste sábado (25). Segundo a Polícia Rodoviária, infração é considerada gravíssima com 7 pontos na CNH. Motociclista se arrisca em manobra na Rodovia Washington Luís em São Carlos

Um motociclista foi flagrado pilotando quase que deitado sobre o veículo na Rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Ibaté, na manhã deste sábado (25). Veja no vídeo acima.

O flagrante foi feito pela equipe de reportagem da EPTV, afiliada Globo. O cinegrafista Fábio de Souza, que estava no banco do passageiro ao lado do motorista, registrou a imagem.

No vídeo, o motociclista de chinelo coloca os pés em cima da moto e praticamente dirige deitado, atitude que pode colocar a vida do condutor e de outros motoristas em risco.

Multa

Motociclista é flagrado praticamente deitado em cima de moto na SP-310

Segundo a Polícia Rodoviária, o motociclista flagrado nesta situação pode ser multado e ter suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ainda segundo a polícia, a imprudência gera multa no valor de R$ 293. A infração é considerada gravíssima com sete pontos na carteira.

