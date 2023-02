VÍDEO: Motociclista e garupa são arremessados após batida em carro

Acidente em Itapira (SP) ocorreu após motorista sair de posto e tentar cruzar avenida; vítimas sofreram ferimentos leves. Motociclista e garupa ficam feridos após batida contra carro em Itapira

Um acidente na região central de Itapira (SP) nesta sexta-feira (24) deixou dois ocupantes de uma moto com ferimentos leves. Eles foram arremessados do veículo após baterem em um carro que tentava cruzar a via.

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente na Av. Rio Branco. O motorista tenta cruzar a via na saída de um posto de combustíveis e não vê a moto, que atinge o veículo em cheio.

Os dois ocupantes da motocicleta caem no asfalto. Na queda, a garupa chega a perder o capete, enquanto o homem que pilotava a moto fica caído e é socorrido pelo motorista.

Depois de um tempo, o homem consegue se levantar e vai conferir a moto.

Motociclista e garupa foram arremessados após baterem moto contra carro em Itapira (SP)

Reprodução/EPTV

Campinas

Em Campinas, um outro acidente também terminou com um motociclista ferido. O vídeo da câmera de segurança registrou o momento em que o motorista de um carro não respeito a sinalização.

A batida ocorreu na Av. Mirassol, na Vila Paraíso. O motociclista é arremesado contra um carro e sofre ferimentos na perna.

