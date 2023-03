VÍDEO: motociclista tem morte cerebral após se envolver em acidente com carro de autoescola em RO

Carla Daniele Lucas Rocha, de 20 anos, foi levada ao Hospital João Paulo II após o acidente na última sexta-feira (3), mas não resistiu e teve o óbito constatado no último domingo (5). Motociclista colide na lateral de carro de autoescola e morre em Porto Velho

A motociclista Carla Daniele Lucas Rocha, de 20 anos, morreu após um acidente de trânsito na avenida Jatuarana em Porto Velho. Ela foi atingida por um carro de uma autoescola. A morte cerebral foi constatada no domingo (5) após a jovem ter dado entrada no hospital João Paulo II.

O acidente

O momento do acidente, que aconteceu na última sexta-feira (3), foi registrado por uma câmera de segurança (veja vídeo acima). Nas imagens, é possível observar o momento em que a motociclista é surpreendida por um carro de autoescola que tentava fazer uma conversão na via.

Carla Daniele, teve morte cerebral após acidente de trânsito em Porto Velho

Reprodução

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário da autoescola compareceu no local e informou que o veículo estava estacionado, até que foi fazer uma manobra de retorno na via e nesse instante aconteceu a colisão. Segundo ele, a condutora da motocicleta trafegava pela avenida Jatuarana, sentido Campos Sales. A colisão foi transversal.

Com o impacto, Carla Daniele caiu no chão. Ela foi socorrida até o Hospital João Paulo II apresentando fraturas no braço direito e escoriações no pé esquerdo. Ela precisou ser entubada no pronto-socorro.

Morte cerebral

Às 07h50 do domingo (5) foi comunicado à Polícia Civil a morte de Carla Daniele. O boletim de ocorrência informa que a paciente deu entrada na unidade de saúde com vida e foi internada devido ao acidente automobilístico sendo submetida aos procedimentos médicos, mas a paciente teve perda de reflexos.

Sem resposta, foi desligada a sedoanalgesia e aberto o protocolo de morte encefálica.

Vittorio Rienzo