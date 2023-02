VÍDEO: Motorista embriagado tenta fazer conversão proibida e causa acidente em Franca, SP

Câmeras de segurança registraram momento em que carro atingiu motociclista. Vítima foi levada com fraturas nos braços e nas costelas à Santa Casa da cidade. Motorista faz conversão proibida e atinge motociclista em Franca, SP

Um motorista embriagado, segundo a polícia, causou um acidente de trânsito que deixou um motociclista ferido ao realizar uma conversão proibida no Parque Vicente Leporace I, em Franca (SP), na manhã deste sábado (11). Câmeras de segurança flagraram a colisão.

Nas imagens cedidas à EPTV, afiliada da TV Globo, o carro preto segue pela Avenida Geralda Rocha. De repente, o motorista tenta fazer uma conversão proibida e atinge em cheio a moto que vinha atrás.

Câmeras de segurança/Reprodução

O motociclista ainda tenta desviar, mas é atingido e cai no asfalto.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado até a Santa Casa de Franca com fraturas nos braços e nas costelas. A moto ficou destruída.

A Polícia Militar foi acionada e levou o motorista do automóvel até a Central de Polícia Judiciária (CPJ). Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou valor de álcool no organismo acima do permitido.

No entanto, o homem foi liberado por “ter a capacidade psicomotora preservada”. De acordo com a Polícia Civil, ele vai responder por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa no trânsito.

